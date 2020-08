Eenzijdig verkeersongeval met bestelbus op Sint-Oedenrodeseweg in Best

Op de Sint-Oedenrodeseweg in Best heeft donderdagavond rond 19.10 uur een eenzijdig verkeersongeval plaatsgevonden met een bestelbus. De bus raakte in een bocht van de weg, reed een lantaarnpaal omver en schampte een boom waarna deze in de berm tot stilstand kwam.

Bestelbuis zwaar beschadigd

Beide inzittende zijn door de ambulancedienst ter plaatse nagekeken maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De bestelbus raakte zwaar beschadigd, een bergingsbedrijf is in kennis gesteld om het voertuig te takelen. Ook de gemeente is in kennis gesteld om de lantaarnpaal veilig te stellen.

Ademtest

De bestuurder van de bestelbus is door de politie meegenomen naar het bureau. Mogelijk had de bestuurder teveel gedronken, op het bureau wordt een uitgebreide ademtest afgenomen. De bestelbus is inmiddels getakeld door een bergingsbedrijf en de lantaarnpaal veilig gesteld door een medewerker van de gemeente.