Advocaten werden gevolgd in zoektocht naar Taghi

In 2019 ontving de politie een tip dat Taghi ondergedoken zou zijn in Dubai. Hier zou hij vermoedelijk advocaat Nico Meijering ontmoeten. Hierop nam de politie de beslissing om de advocaat te volgens. Beide advocaten laten weten woedend te zijn over de actie van de politie en zeggen dat zij hen ernstig in gevaar heeft gebracht.

De volgactie van de politie is vooraf niet voorgelegd aan het College van Procureurs Generaal. Volgens het OM waren beide advocaten niet de advocaat van Taghi. Daardoor zou er geen inbreuk kon worden gemaakt op de vertrouwelijke relatie van een advocaat met zijn cliënt.