Nieuwe verdachte aangehouden fatale steekpartij Scheveningse Pier

Er is een derde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de fatale steekpartij op de Scheveningse Pier. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdagmiddag bekendgemaakt.

17-jarige Rotterdammer

Het gaat om een 17-jarige Rotterdammer die sinds donderdag vast zit. Van twee andere verdachten is het voorarrest donderdag met 90 dagen verlengd.

Rotterdam (19) doodgestoken

Op maandagavond 10 augustus vond op de Pier in Scheveningen een steekpartij plaats waarbij een 19-jarige Rotterdammer om het leven kwam. Twee 20-jarige verdachten uit Amsterdam werden diezelfde avond aangehouden. Zij worden verdacht van doodslag in vereniging. Hun voorarrest is donderdag door de raadkamer van de rechtbank met 90 dagen verlengd

Voorgeleiding

Donderdag is ook een 17-jarige Rotterdammer aangehouden. Hij wordt verdacht van opruiing en openlijk geweld. De rechter-commissaris heeft vrijdag beslist dat zijn aanhouding rechtmatig is. Het Openbaar Ministerie is voornemens hem volgende week dinsdag voor te geleiden.

Onderzoek

Het onderzoek richt zich behalve op het steken ook nadrukkelijk op de context: wat is er gebeurd voorafgaand aan en rondom het steekincident? Meer aanhoudingen worden daarom niet uitgesloten.