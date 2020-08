Steekincident in winkel

Vrijdagochtend rond 10.00 uur meldde een getuige bij de politie dat er een steekincident had plaatsgevonden in een winkel aan de Nieuwe Burg in Middelburg. De politie rukte meteen uit met meerdere surveillance-eenheden en een onderzoek startte.

Via sociale media en een Burgernetbericht werd het signalement van de dader verspreid. De man zou een licht getint uiterlijk hebben, tussen de 1.60 en 1.70 meter lang zijn en gekleed in een witte broek en een donkere hoodie, mogelijk blauw. De man zou in de richting van de Herenstraat zijn weggefietst op een donkergekleurde mountainbike. Ook werd gevraagd om de man niet zelf te benaderen, maar zijn locatie door te geven aan de politie. Dit omdat de man mogelijk betrokken is geweest bij een steekincident en hij dus mogelijk in het bezit kan zijn van een steekwapen. De berichten werden veelvuldig gelezen en gedeeld, maar helaas heeft dit nog niet geleid tot zijn aanhouding.

Bij het steekincident zijn twee mannen gewond geraakt. Zij waren op het moment van het misdrijf aanwezig in de winkel waar een en ander plaatsvond. Zij zijn met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Over de aard en de ernst van hun verwondingen is niets bekend.

PD afgezet voor sporenonderzoek

Medewerkers van Forensische Opsporing hebben een sporenonderzoek gedaan in en om het pand waar het incident had plaatsgevonden. Daartoe werd een zogenoemde ‘plaats delict’ afgezet met rood-wit politielint. Helaas vonden veel mensen het noodzakelijk om die linten te negeren. Kennelijk vonden zij het, om wat voor reden dan ook, nodig om door de afzettingen heen te lopen. Zij namen daarbij het risico om eventuele sporen (die hard nodig en erg belangrijk zijn voor het recherche-onderzoek) te vernietigen. Een dergelijk onderzoek moet heel minutieus gebeuren en kan maar één keer plaatsvinden. Mocht er een verdachte worden aangehouden in deze zaak, dan kunnen dergelijke sporen bijvoorbeeld als bewijs dienen dat de verdachte daadwerkelijk op de plaats van het delict is geweest, of ze sluiten dit juist uit.