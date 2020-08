Nijntje slaat eigen jubileummunt ter ere van 65e verjaardag

In 2020 viert nijntje haar 65e verjaardag. De Koninklijke Nederlandse Munt lanceerde ter ere van dit jubileum drie speciale uitgiften en bracht daarmee een ode aan Dick Bruna (1927-2017), de geestelijk vader van ‘s werelds beroemdste konijn. Het karakteristieke portret van Bruna is dan ook afgebeeld op de voorzijde van alle uitgiften. De ceremoniële Eerste Slag van de ‘nijntje munt’ is verricht op 23 augustus, de geboortedag van Dick Bruna. De slag is bovendien uitgevoerd door nijntje zelf, in het bijzijn van muntmeester Stephan Satijn.

Ode aan Dick Bruna

De typerende stijl van Dick Bruna met het warme kleurgebruik en de eenvoudige lijnen is wereldwijd geliefd. Met name nijntje, of Miffy zoals ze in het buitenland genoemd wordt, is een internationaal succes. De verhalen die Dick Bruna schreef over nijntje zijn in meer dan 50 talen vertaald, en er zijn meer dan 85 miljoen nijntje-boeken over de hele wereld verkocht. Dick Bruna heeft hiermee een onuitwisbare indruk achtergelaten in de geschiedenis van kinderboeken. De Koninklijke Nederlandse Munt eert met de nieuwe uitgiften zowel nijntje als Dick Bruna. Op de munt staat op de voorzijde het gedetailleerde portret van Dick Bruna en op de keerzijde is het jubileumlogo van nijntje afgebeeld.

Drie verschillende varianten

Om de 65e verjaardag van nijntje te vieren, lanceerde de Koninklijke Nederlandse Munt drie uitgiften: een goudkleurige uitgifte in coincard, en een puur zilveren en een puur gouden uitgifte in samenwerking met Royal Delft. In de coincard (een verzamelverpakking op creditcardformaat) is ook de Nederlandse 2 euromunt van 2020 te vinden. Omdat er in 2020 geen vraag is naar nieuwe 2 euromunten, is deze munt niet in omloop gebracht. De zilveren en gouden uitgiften liggen in een Royal Delft tegel met illustraties in nijntje-stijl. De ‘nijntje munten’ zijn geen wettig betaalmiddel, maar verzamelaarsitems van hoge kwaliteit. De gouden uitgifte was op de eerste verkoopdag binnen enkele uren uitverkocht. Overige uitgiften zijn te bestellen op de website van de Koninklijke Nederlandse Munt.