Demonstratie tegen coronamaatregelen op Malieveld

Volgens Omroep West demonstreert het Algemeen Burger Collectief (ABC) onder andere tegen de 1,5 metersamenleving en het verplicht dragen van mondkapjes.

Op het Malieveld is een podium neergezet zodat sprekers hun toespraak kunnen houden. Vanaf het podium werd er door de organisatie geroepen: ‘'Mensen, ik snap jullie heel goed. Maar als we het niet doen, dan kunnen we stoppen. Dan zijn we allemaal voor Jan met de korte achternaam naar Den Haag gekomen'.

De politie is in grote getalen aanwezig om een escalatie als bij de demonstratie op Het Plein te voorkomen.