Verduurzamen eigen woning niet haalbaar voor eigenaren

Uit onderzoek naar de kosten en opbrengsten van de verduurzaming van eigen woningen concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving dat woonlastenneutraliteit voor vrijwel geen enkele eigenaar-bewoner haalbaar is. Voor de meeste huiseigenaren is afwachten op lagere investeringskosten of betere regelingen de aantrekkelijkste optie. Dit onderzoek vergelijkt de huidige energierekening van verschillende soorten huishoudens met de energierekening na verduurzaming vermeerderd met de investeringslasten.