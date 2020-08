Bijna drie kwart minder gasten in toeristische accommodaties

In het tweede kwartaal van 2020 ontvingen toeristische accommodaties 72 procent minder gasten dan een jaar eerder. De daling loopt uiteen van 82 procent in Noord-Holland tot 53 procent in Friesland. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

De verblijfsrecreatie – zoals hotels, huisjesterreinen, kampeerterreinen en groepsaccommodaties – is na het recordjaar 2019 nu hard geraakt door de coronacrisis. In april 2020 kwam de sector zelfs bijna geheel tot stilstand met 95 procent minder gasten dan in april 2019. In mei en juni was er enig herstel, maar ook in juni ontvingen toeristische accommodaties nog maar half zo veel gasten als een jaar eerder. Het aantal overnachtingen laat hetzelfde beeld zien als het aantal gasten.

Ruim drie kwart minder gasten in hotels

In hotels en vergelijkbare accommodaties liep het aantal gasten in het tweede kwartaal van 2020 met 76 procent terug in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Dit vertaalt zich in een toename van het aantal faillissementen. De laatste jaren gingen in het tweede kwartaal meestal minder dan 5 hotels failliet, in het tweede kwartaal van 2020 waren dat er 19. Bungalowparken en kampeerterreinen hadden iets minder te lijden, maar ook daar waren minder gasten, respectievelijk 63 procent en 60 procent. Het seizoen begint daar pas echt met de meivakanties, vanaf eind april.

Noord-Holland en vooral Amsterdam getroffen

Vooral het toeristisch hart van Nederland, Noord-Holland en Amsterdam, werd door de coronacrisis getroffen met een terugloop van respectievelijk 83 procent en 92 procent in het aantal gasten. In Friesland was de daling relatief het kleinst, met 53 procent. De verblijfsrecreatie in steden werd harder getroffen dan die in de meer landelijke gebieden.