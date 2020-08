Studenten voeren woensdag in Utrecht actie tegen hoge kamerprijzen

Deze week wordt dagelijks door studenten actie gevoerd tegen de hoge prijzen van studentenkamers. ‘Maandag waren we in Wageningen, dinsdag in Groningen en woensdag voeren we actie in Amsterdam en Utrecht', zegt Bas van Weegberg, voorzitter FNV Young & United. 'We doen de acties samen met de LSVb en in Utrecht met de lokale studentenvakbond VIDIUS.'

Een groep studenten van de #nietmijnschuld campagne vragen woensdag in Utrecht aandacht voor de veel te hoge kamerprijzen in Nederland. Met vloerbedekking wordt de gemiddelde grootte van een studentenkamer in Utrecht uitgebeeld met daarbij de gemiddelde belachelijk hoge prijs van 474 euro. Een grote banner van 5 meter breed met #nietmijnschuld, en studenten met borden ondersteunen dit beeld. Geheel coronaproof wordt de boodschap verspreid met QR-codes, zodat passanten toegang tot informatie hebben.

Maandag voerden de studenten actie in Wageningen, waar ze koepeltenten opzetten op de Markt om duidelijk te maken hoeveel een student per maand kwijt is aan huur voor diezelfde oppervlakte als de tent. Dinsdag wordt er in Groningen actie gevoerd en donderdag wordt de actieweek afgesloten in Nijmegen met het bouwen van kleine studentenhuizen op Plein ’44.

Tekort aan kamers drijft prijzen op

De woningnood onder studenten blijft onverminderd hoog, wat de prijzen opdrijft. Een gemiddelde studentenkamer kost tussen de 420 en 520 euro. Maar huisjesmelkers drijven de prijzen op, prijzen van 600 euro per maand zijn normaal en in sommige studentensteden zijn prijzen van 700 euro en hoger geen uitzondering. Ook stijgen de kosten voor levensonderhoud en studie.

Schulden aangaan om huisjesmelkers te sponsoren

Om die kamerprijzen te kunnen betalen naast hun onderwijs- en levenskosten gaan studenten een enorme studieschuld aan, die ze in 35 jaar moeten aflossen. ‘Ze sluiten als het ware een hypotheek op hun toekomst af’, zegt Lyle Muns, voorzitter van de LSVb. ‘Om nú hun huur te kunnen betalen. Bizar.’ Omdat de kamerprijzen een grote factor zijn in de totale kosten voor de uitwonende student, willen de jongerenbonden dat deze naar een betaalbaarder niveau worden gebracht. Muns: ‘We willen niet dat studenten zich in de schulden moeten steken om huisjesmelkers te sponsoren.’

Basisbeurs

De bonden willen dat er een basisbeurs komt voor studenten, waarmee zij, in combinatie met een bijbaan van 12 uur per week, zonder schulden een goede opleiding kunnen afronden.

Studenten kampen al met hoge schulden

Studeren in Nederland wordt steeds moeilijker gemaakt. Voor het eerst in 40 jaar moeten HBO en WO studenten hun eigen studie volledig zelf financieren zonder overheidssteun. De basisbeurs is afgeschaft en vervangen door het leenstelsel. Alleen mbo’ers krijgen, onder voorwaarden, nog een basisbeurs.

Gemiddeld bouwen studenten een schuld op van meer dan 24.000 euro. ‘En dat terwijl onze generatie ook kijkt naar een toekomst waarin een vaste baan vinden zeer onzeker is, een hypotheek voor een koophuis nog onzekerder om van een pensioen maar niet te spreken’, zegt Bas van Weegberg, voorzitter van FNV Young & United. ‘En daar zal de rekening van de corona- en klimaatcrises en de vergrijzing nog bovenop komen.