Celstraf voor plaatsen nepbom bij Joods restaurant

DNA- en handschriftmatch op dreigbrief

Op vouwranden van de dreigbrief aan de buurvrouw vond de recherche DNA-materiaal dat overeenkwam met dat van de 46-jarige man. Ook constateerde een deskundige dat het handschrift overeenkwam met dat van de man. Bovendien verbleef de verdachte vaak in de woning tegenover het huis van het slachtoffer, kende hij haar en wist hij waar ze woonde. De man werd bovendien al eerder veroordeeld voor antisemitische uitlatingen in 2014.

Explosievenopruimingsdienst Defensie ingeschakeld

Alhoewel het later om een nepbom bleek te gaan, was er voldoende aanleiding voor zowel medewerkers van het restaurant als de politie om te denken dat er een echte bom in het portiek was geplaatst. De doos was met tape dichtgeplakt en er staken elektriciteitsdraden uit de bovenkant die waren verbonden met een knoopcelbatterij, een printplaatje en een schakelaar.

Röntgenfoto’s

De politie schakelde dan ook de Explosievenopruimingsdienst Defensie in, die besloot om de omgeving af te sluiten en de buurt te evacueren. Na een onderzoek met behulp van röntgenfoto’s en een speciale robot bleek dat de doos geen explosief bevatte. Er werden DNA-sporen en vingerafdrukken op de doos aangetroffen en camerabeelden van de omgeving opgevraagd.

Vingerafdrukken en DNA materiaal matchen

De vingerafdrukken en DNA-sporen bleken overeen te komen met die van de 46-jarige man. Ook was hij rond het moment dat de nepbom werd geplaatst in de buurt van het restaurant. Bovendien vertonen het gezicht en het postuur van degene die de nepbom plaatst op de beveiligingsbeelden, opvallende gelijkenissen met de man. De schoenen op de camerabeelden lijken sprekend op de witte sportschoenen die hij droeg.

Restaurant was al vaker doelwit en verdachte wist hiervan

Het restaurant was al vaker doelwit van bedreiging, vernieling en andere misdrijven. De impact van het plaatsen van deze nepbom op de slachtoffers, de omwonenden en de Joodse gemeenschap is enorm, zoals ook uit de slachtofferverklaringen blijkt. De 46-jarige man heeft verklaard dat hij wist dat al eerder sprake was geweest van vernielingen bij het restaurant. De rechtbank gaat er dan ook van uit dat de man specifiek restaurant HaCarmel als doelwit heeft gekozen omdat het een Joods restaurant is, en de eigenaren Joods zijn. De rechtbank vindt dit schokkend en onaanvaardbaar en vindt daarom alleen een grotendeels onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend en geboden.