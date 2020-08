Dodelijk ongeluk Biltsestraatweg in Utrecht

Op de Biltsestraatweg in Utrecht is dindagmiddag 25 augustus rond 16:00 uur een ernstig ongeluk geweest. Daarbij kwamen een fietsster en een bestelbusje met elkaar in botsing. De fietsster is aan haar verwondingen overleden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.