Dode vrouw (36) en zwaargewonde man (39) en drie kinderen in Rotterdamse woning

Zaterdag is vlak voor het middaguur in een woning aan de Insulindestraat in Rotterdam een vrouw onder verdachte omstandigheden overleden. Dit meldt de politie zaterdagmiddag.

Zwaargewonde man in woning

In de woning troffen agenten ook een zwaargewonde man aan. De medische hulpdiensten kwamen ter plaatse waaronder een Mobiel Medisch Team (MMT) dat per traumahelikopter kwam. De zwaargewonde man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is op dit moment onduidelijk wat er precies gebeurd is. De politie is een onderzoek gestart.

Update 13.45 uur

'De overleden vrouw is een 36-jarige Rotterdamse. De zwaargewonde man is 39 jaar en is inmiddels in het ziekenhuis. Drie kinderen in de leeftijd van 3, 5 en 7 jaar oud die zich ook in de woninge bevonden zijn opgevangen. Zij zijn gelukkig ongedeerd', zo laat de politie zojuist weten.