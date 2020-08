Fietsbrug Tegenbosch succesvol geplaatst

Binnen zes uur lag hij op zijn plek: de nieuwe Eindhovense fietsbrug Tegenbosch. Ter hoogte van de Anthony Fokkerweg is de fietsbrug in de nacht van 29 op 30 augustus onder veel belangstelling naar zijn plek gereden. Met 160 meter overspant hij maar liefst veertien rijstroken over de A2 en N2.

De afgelopen maanden is de fietsbrug door Dura Vermeer, Ploegam en CSM Steel Structures opgebouwd op de bouwplaats langs de A2 en N2 ter hoogte van Novotel. De brug was te zwaar om op zijn plek gehesen te worden. Daarom is hij met behulp van zogeheten platformwagens naar zijn plek gereden.

De brug maakt onderdeel uit van de nieuwe wegenstructuur in Eindhoven Noordwest en is belangrijk voor het verbeteren van de doorstroming op de Anthony Fokkerweg. Het huidige fietspad op de Anthony Fokkerweg komt te vervallen om ruimte te maken voor autoverkeer. Naar verwachting is de brug eind oktober klaar voor de eerste fietsers. Zij kunnen dan ongehinderd door verkeerslichten van de ene kant naar de andere kant fietsen.

Nieuw icoon voor Eindhoven

De brug is vernoemd naar een historische boerderij uit de omgeving en moet een icoon van Eindhoven worden. ‘Het is een prachtig mooi ding’, vertelt projectleider Kees Smaling van Dura Vermeer. De brug overspant in één keer de hele snelweg, zonder steunpunten. Ook Monique List – de Roos, wethouder mobiliteit van gemeente Eindhoven, is ervan overtuigd: ‘Deze brug zal echt opvallen, door de constructie, maar zeker ook door de verlichting. Je ziet deze brug al van ver. Het wordt echt een icoon voor de stad en deze regio.’

Eindhoven zou Eindhoven niet zijn als er niet iets met het licht gedaan wordt. ‘Als gebruiker van de brug zie je de brug heel langzaam veranderen van kleur’, vertelt projectleider Hendrik-Jan Vennix van gemeente Eindhoven. ‘De reling reageert op de snelheid waarmee iemand de brug passeert.’ Dat lukt overigens niet als er veel mensen tegelijk overheen fietsen. ‘Dan zie je een soort lichtshow’.

Bouwteam

Het volledige project wordt uitgevoerd in de vorm van een bouwteam, bestaande uit gemeente Eindhoven en bouwcombinatie Dura Vermeer-Ploegam. ‘Een manier van samenwerken die we steeds meer zien’, vertelt projectleider Joris Bevaart van Ploegam. ‘In een bouwteam werk je samen aan het ontwerp, zodat ieders kennis dan al benut kan worden.’