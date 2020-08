Doodgeschoten man in Uden was bekende kickbokstrainer

De man die zondagavond bij een schietpartij in Uden om het leven kwam is de 53-jarige kickbokstrainer Stef Müller uit Tilburg. Dit meldt het AD maandag.

Müller stond aan de wieg van de carrière van veelvuldig wereld kampioen Nieky Holzken. Daarnaast had de politie hem op de korrel vanwege het voorhanden hebben van spullen voor de productie van XTC. Voor de rechtbank in Den Bosch veroordeelde Müller tot een celstraf van 15 maanden tegen zich eisen voor onder de attributen voor het vervaardigen van drugs en wapenbezit. Hiertegen ging Müller in hoger beroep.