Politie houdt twee mannen aan in onderzoek liquidatie bij Escapade Amstelveen

De politie heeft twee mannen gearresteerd in het onderzoek naar de dood van een 39-jarige man uit Amstelveen, zo laat de politie dinsdag weten.

Escapade

'Het slachtoffer werd op 12 december 2019 dodelijk verwond bij een schietincident aan de Escapade in Amstelveen, in het bijzijn van een 5-jarig kind, dat op de achterbank in de auto zat. Het kind raakte hierbij niet gewond', aldus de politie

Arrestatieteam

De eerste verdachte is op dinsdag 25 augustus 2020 in Amsterdam door een arrestatieteam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het dodelijke schietincident. Hij is op 28 augustus 2020 voorgeleid bij de rechter commissaris, die heeft besloten dat hij 14 dagen langer vast blijft zitten.

Reeds vast

De tweede verdachte wordt ook verdacht van betrokkenheid bij het schietincident en is op dinsdag 1 september 2020 aangehouden. Hij zat op dat moment reeds vast op verdenking van betrokkenheid bij een andere zaak.

Grootschalig onderzoek

Vanwege de ernst van het incident is destijds direct een grootschalig onderzoek opgestart met als resultaat deze twee aanhoudingen. Meer aanhoudingen rondom dit onderzoek worden niet uitgesloten.