Vanaf 2022 meer treinen tussen oost en west Nederland

Sneller en vaker met de trein

Met deze twee nieuwe tienminutentreinen, en de huidige treinen tussen Eindhoven en Amsterdam, kunnen reizigers sneller en vaker met de trein op drukke trajecten in Nederland. Ook internationale treinreizigers hebben straks meer opties.

Volgende stap voor treinreiziger

Meer tienminutentreinen op deze routes zijn een volgende stap voor een snellere reis voor de reiziger. Staatssecretaris Van Veldhoven: 'Ondanks corona is doorbouwen aan de structurele versterking van ons spoor ontzettend belangrijk. De trein is en blijft voor veel mensen een basisvoorziening om op het werk, bij familie of op school te komen. Tienminutentreinen worden door de reizigers zeer goed gewaardeerd. We zorgen hiermee voor meer treinen op drukke stukken spoor, waar normaal gesproken elke dag honderdduizenden reizigers rijden. In grote delen van Nederland is het spoorboekje in 2022 met deze tienminutentreinen verleden tijd.'

'Ring van treinen'

In het toekomstbeeld openbaar vervoer is afgesproken om te bouwen aan een ring van treinen die snel en vaak door het land rijden, met vanaf die ring snelle verbindingen naar de landsdelen. Op het traject tussen Eindhoven en Amsterdam rijden deze treinen al 2,5 jaar. De nieuwe verbindingen tussen Nijmegen-Arnhem-Utrecht-Schiphol, en Schiphol-Leiden-Den Haag-Rotterdam worden voor in 2022 gereed gemaakt.

Goede internationale bereikbaarheid Den Haag

Met de nieuwe tienminutentreinen die tussen Den Haag en Rotterdam kunnen gaan rijden, is er onvoldoende ruimte op het spoor voor de trein die nu vier keer per dag rechtstreeks van Den Haag naar Brussel rijdt. Van Veldhoven en de gemeente Den Haag hechten veel waarde aan een goede internationale bereikbaarheid van Den Haag. Daarom is afgesproken dat reizigers vanaf Den Haag in Rotterdam vanaf 2022 zestien keer per dag op hetzelfde perron kunnen overstappen op de intercity naar Brussel. De reistijd tussen Den Haag en Brussel wordt met deze snelle overstap enkele minuten korter. Daarnaast is afgesproken dat NS met de gemeente Den Haag de mogelijkheden in kaart brengt om de internationale bereikbaarheid van Den Haag te optimaliseren, met name in oostelijke richting.

Trein nog aantrekkelijker alternatief voor auto

Wethouder Robert van Asten: 'Den Haag wordt nog beter en sneller bereikbaar met de komst van de tienminutentreinen in 2022. Dagelijks kunnen mensen dan gebruik maken van maar liefst 48 extra intercity’s om van en naar Den Haag te reizen. Het maakt dat de trein een nog aantrekkelijker alternatief voor de auto wordt. Internationaal zien we het voordeel van de optimalere, snellere verbinding voor de Haagse reiziger met Brussel, door de eenvoudige overstap op de IC trein in Rotterdam. Ondertussen werken we verder aan de Haagse internationale ambities voor meer rechtstreekse internationale intercity's, zoals tussen Den Haag en Düsseldorf en Den Haag - Heerlen - Aken.'