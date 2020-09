Politie verricht meerdere aanhoudingen in onderzoek naar illegale prostitutie

Bij een inval in een woning in Voorthuizen hielden agenten op dinsdag 1 september vier personen aan. De drie mannen en een vrouw worden verdacht van betrokkenheid bij mogelijke mensenhandel vanuit het pand.

De afgelopen periode kreeg de politie meerdere signalen dat er vanuit het pand mogelijk illegale prostitutie plaatsvond. Daarop werd een onderzoek gestart, wat leidde tot de inval van een arrestatie-eenheid op 1 september. Twee 28-jarige mannen uit Ugchelen en Apeldoorn, een 58-jarige man en 30-jarige vrouw, beiden zonder bekende woon of verblijfplaats, die in het pand aanwezig waren werden aangehouden. Ze zijn ingesloten voor onderzoek. In het pand waren ook twee vrouwen aanwezig. Mogelijk werden zij gedwongen om zich te prostitueren. Voor hen is hulp ingeschakeld.