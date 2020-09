OM eist 6 jaar tegen Chinese man uit Rotterdam na vondst 442 kilo MDMA

Synthetische drugs? Welnee, poedersuiker, zo meende een 40-jarige Chinese verdachte uit Rotterdam. Hij werd 10 december 2019 aangehouden in een gehuurde bus met daarin nagenoeg 442 kilo MDMA, met een straatwaarde van ongeveer 10 miljoen euro. Bovendien had hij de beschikking over onverklaarbaar hoge geldbedragen (tienduizenden euro’s). Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de man van het vervoeren van MDMA-kristallen en witwassen. Het OM eiste hiervoor vanmiddag in de rechtbank Oost-Brabant een gevangenisstraf van 6 jaar en verbeurdverklaring van zijn Mercedes Benz, want misdaad mag niet lonen.

Start onderzoek

Op 10 december 2019 heeft de politie op de snelweg A2 ter hoogte van Best een huurbusje aan een verkeerscontrole onderworpen. De 40-jarige Rotterdammer was de bestuurder en enige inzittende. Tijdens de controle zag de verbalisant door de achterruit van de Toyota Pro-Ace een lichtblauwe tas met daarin een plastic zak met een lichtbruine substantie. Op grond van zijn ervaring meende de verbalisant dat het ging om verdovende middelen. Bij het openen van de achterdeur rook de verbalisant een geur die gelijk is aan anijs en zag hij in de plastic zak lichtbruine kristalvormige stukjes. De brokjes testten vervolgens positief op de aanwezigheid van MDMA. Hierna is de verdachte aangehouden en is beslag gelegd op de MDMA. Het OM is een onderzoek gestart naar precieze rol en betrokkenheid van de man.

Poedersuiker

Bij de staande houding van de verdachte heeft de politie in totaal nagenoeg 442 kilo MDMA aangetroffen in de huurbus. Verdachte had de bus gehuurd, opgehaald en zat achter het stuur, als enige inzittende, op het moment van de controle van de huurbus op de A2. De verdachte heeft volgens het OM meerdere verklaringen afgelegd die niet plausibel zijn. Zo zou hij naar eigen zeggen poedersuiker hebben vervoerd voor een vriend, maar MDMA-kristallen zien er heel anders uit dan poedersuiker. Bovendien ruikt poedersuiker niet naar anijs. De officier van justitie meent dat zeker de verdachte dit moet weten daar hij al jarenlang als kok werkt in een restaurant. Ook over de routes die hij met de huurbus moest afleggen, heeft de man onlogische dingen verklaard. Het OM heeft zijn verklaringen naar het rijk der fabelen verwezen.

Witwassen

De officier van justitie verdenkt de man van gewoontewitwassen. Hij deed heel veel contante stortingen op zijn rekening in 2019. Bovendien is bij hem een Mercedes Benz in beslag genomen met een waarde van nagenoeg 20.000 euro. Het OM meent dat een en ander niet strookt met de inkomsten die de verdachte heeft in zijn functie als kok. 'Er is sprake van meerdere leningen van tienduizenden euro’s van en aan de man waarover onduidelijkheid bestaat en waarover de man geen sluitende verklaringen heeft gedaan. Het betreft onder meer de aanschaf van de Mercedes Benz en in het casino opgenomen geldbedragen, in totaal 64.000 euro over 2019.'

Schadelijk

Harddrugs hebben zeer schadelijke effecten op de volksgezondheid. Denk hierbij aan verslavingsproblematiek, maar ook het jaarlijks overlijden van mensen aan het gebruik van verdovende middelen.

De handel in verdovende middelen is ook op zichzelf staand – vooral bezien de enorme winsten die ermee worden behaald - zeer schadelijk. Het gaat dan vooral om schade die wordt toegebracht aan de legale economie door de grote sommen illegaal, crimineel geld die er hun weg in vinden. Crimineel geld in de legale economie leidt bijvoorbeeld tot aantasting van het zogenoemde ‘level playing field’: ondernemers en bedrijven die toegang hebben tot crimineel geld doen eigenlijk aan oneerlijke concurrentie.

Ook de samenleving als geheel ondervindt de nadelige effecten van de productie van en de handel in hard drugs: bijvoorbeeld omkoping van ambtenaren, bedreigingen van lokale bestuurders, maar ook schietpartijen in woonwijken, die regelmatig hun oorsprong hebben in conflicten over drugs.

De handel en productie van synthetische drugs, en dus de daarmee gepaard gaande ondermijnende problematiek, neemt in Nederland al jaren gestaag toe. De verdachte die vandaag terechtstond heeft een grote lading MDMA vervoerd maar, door ingrijpen door de politie, niet afgeleverd op de bestemming die de lading had. Het OM rekent het de verdachte aan dat hij een essentiële rol heeft gespeeld in het drugsmilieu en heeft dat meegewogen in de strafeis.

Uitspraak

De rechtbank doet uitspraak op 16 september.