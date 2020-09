Ferd Grapperhaus blijft aan als minister Justitie en Veiligheid

De minister werd in verlegenheid gebracht nadat er foto’s opdoken van zijn huwelijk op zaterdag 22 augustus in Bloemendaal. Hierop was duidelijk te zien dat er geen rekening werd gehouden met de coronaregels. ‘Ondanks alle genomen maatregelen, zijn er helaas momenten geweest waar de anderhalve meter afstand niet in acht genomen is. Dat spijt me, juist een minister moet altijd het goede voorbeeld geven’, aldus Grapperhaus vlak na het huwelijk.