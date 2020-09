Nederland op nummer 1 in onderzoek naar welzijn van kinderen

‘Dat is heel mooi, maar laten we de kinderen waarmee het niet goed gaat in Nederland niet vergeten,’ aldus Suzanne Laszlo, directeur UNICEF Nederland.

Het UNICEF-rapport ‘Report Card 16’ onderzocht de mentale en fysieke gezondheid van kinderen tussen de 0 en 18 jaar in de 41 meest welvarende landen. Er werd ook gekeken naar hun sociale vaardigheden, hun lees- en rekenniveau en hoe het gaat op school. Nederland staat op de eerste plaats. In vergelijking met de andere landen gaat het goed met kinderen in ons land. In de meeste landen blijkt iets minder dan 80 procent van de kinderen tevreden met hun leven. Nederlandse kinderen zijn het meest tevreden, gevolgd door Mexico en Roemenië. In Turkije zijn kinderen, met 53 procent, het minst tevreden, gevolgd door Japan en Groot-Brittannië. Pesten en het gebrek aan hulp van familie spelen hierbij een grote rol.

Toch kan het nog beter

Ondanks dat het goed gaat in Nederland, benadrukt het rapport dat geen enkel land op alle thema’s hoog scoort. Opgroeien in een welvarend land blijkt geen garantie voor een gelukkig en gezond leven waarbij goed onderwijs vanzelfsprekend is. ‘We weten uit ons recente Geluk onder Druk-onderzoek dat Nederlandse jongeren de meeste stress ervaren door schooldruk. Naarmate die schooldruk groter wordt, ondervinden jongeren meer emotionele problemen en minder levenstevredenheid. Daar komt de coronacrisis nog bovenop,’ zegt Laszlo.