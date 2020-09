Koning opent centrum voor opleiding luchtverkeersleiders Polaris

De komst van de accommodatie van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), vernoemd naar de poolster, is de eerste stap naar een samenvoeging tot 1 Air Traffic Management Unit. Die moet in 2023 zijn voltooid.

Bij de opening werd de koning bijgestaan door Michiel van Dorst, CEO van LVNL, en Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt. Die laatste noemde de komst van Polaris “een belangrijke stap naar verdere integratie van het Air Traffic Management met het LVNL”.

3D en 360 graden verkeerstoren- en radarsimulator

Een van de parels van Polaris is de Air Traffic Control Radar and Tower Simulation (ACT-sim). Dit is een 3D en 360 graden verkeerstoren- en radarsimulator waarin de aspirant-luchtverkeersleiders hun opleiding krijgen. Ieder vliegveld is daar onder alle (weers)omstandigheden na te bootsen. JIVC, het IT-bedrijf van Defensie, begeleidde de verhuizing naar én herinrichting van deze simulator.

In 2017 zijn de luchtverkeersleiders van Defensie al naar Schiphol-Oost verhuisd. Met de opening van Polaris gaat dus nu behalve de ACT-sim ook de opleiding voor militaire luchtverkeersleiders over van het Air Operations Control Station (AOCS) in Nieuw Milligennaar het 711 luchtverkeersleidingssquadron bij LVNL.

Het vliegverkeer in het Nederlandse luchtruim wordt begeleid door de burgerluchtverkeersleiding (LVNL), de militaire luchtverkeersleiding (Commando Luchtstrijdkrachten, CLSK) en de luchtverkeersleiding voor het hogere luchtruim (Maastricht Upper Area Control, MUAC).