Man gewond bij steekpartij Hoensbroek

Bij een steekincident op de Markt in Hoensbroek is zaterdagmiddag een man gewond geraakt. Het incident vond rond 14.00 uur plaats.

Het slachtoffer is met nog onbekende verwondingen met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De verdachte is na het incident op de vlucht geslagen en de politie is op zoek naar hem.