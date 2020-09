Amsterdammer gesnapt met 500.000,- euro in boodschappentas

Vorige week dinsdag heeft de politie in Rotterdam een 32-jarige bestuurder van een auto die zich verdacht gedroeg gecontroleerd op de Noorderhavenkade. 'De man bleek 500.000,- euro aan contanten bij zich te hebben', zo meldt de politie dinsdag.

'Opvallend rondje'

'Dit is in beslag genomen, de 32-jarige Amsterdammer is aangehouden op verdenking van witwassen', aldus de politie. Dinsdag 1 september wekte de man de aandacht van twee agenten omdat hij 'een opvallend rondje' maakte met zijn auto. Hierop besloten de agenten de bestuurder te laten stoppen en te controleren.

Boodschappentas

Op de bijrijdersstoel troffen de agenten een grote boodschappentas aan met een grote hoeveelheid bankbiljetten. Hierop werd de 32-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van witwassen. Na telling bleek het te gaan om 500.000,- euro. De man heeft afstand gedaan van het geld en stemde in met een OM transactie.