Betere bereikbaarheid Eemshaven vanuit Groningen

Op 9 september heeft wethouder Eltjo Dijkhuis van gemeente Het Hogeland de aftrap verricht van een nieuw bereikbaarheidsconcept bij de bushalte Emmahaven aan de Kwelderweg. De busverbinding in combinatie met deelfietsen betekent een verbetering van de bereikbaarheid van bedrijven in de Eemshaven.

De bedrijven in de Eemshaven zijn nu nog beter bereikbaar met het openbaar vervoer. Met een overstap in Appingedam reis je vanaf Groningen met lijn 6 en lijn 41 elk uur naar de Eemshaven. In de ochtend- en middagspits rijdt lijn 160 tevens drie keer rechtstreeks vanuit Groningen.

Om op de gewenste plek in het uitgestrekte gebied te komen staan er deelfietsen klaar die met een app geleend kunnen worden. Dit gebruik is gratis wanneer de fiets binnen twaalf uur weer op dezelfde plek wordt teruggezet. Zo wordt de reiziger maximaal gefaciliteerd en is het openbaar vervoer een goed alternatief voor werknemers en bezoekers en worden de bedrijven een stuk aantrekkelijker als stagelocatie voor studenten.

Er zijn drie haltes aan de Kwelderweg: Emmahaven in het westen, Energiecentrale in het midden en Datacentrale in het oosten bij Google. De deelfietsen, die geleverd worden door Go About, staan bij de twee eerstgenoemde haltes en bij het (trein)station Eemshaven. Afhankelijk van de behoefte kunnen het aantal fietsen en de locaties worden aangepast.

Dit initiatief, waarbij de haltes zijn voorzien van fietsstallingen, het beschikbaar stellen en beheer van de fietsen en het uitbreiden van de busdiensten, is mogelijk gemaakt door de samenwerking van Groningen Seaports, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, Parkdiensten Eemsdelta, gemeente Het Hogeland en het OV-bureau Groningen Drenthe.