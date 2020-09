FIOD houdt 6 verdachten aan na oplichting met COVID-19 beschermingsmiddelen

De FIOD heeft 7 en 8 september 6 mannen en vrouwen in Den Haag aangehouden. Hun leeftijd varieert van 31 tot 69 jaar. Zij worden verdacht van witwassen, oplichting, identiteitsfraude en valsheid in geschrifte. Meer aanhoudingen in dit onderzoek worden niet uitgesloten.

De FIOD is het strafrechtelijk onderzoek gestart na een melding van een bank. Het vermoeden is dat klanten in het buitenland onder andere COVID-19 beschermingsmiddelen hadden besteld en betaald, waarna vervolgens niks werd geleverd. De betalingen kwamen op bankrekeningen van de verdachten. Het geld werd gepind of overgeboekt naar een andere bankrekening. Klanten zouden voor ruim 830.000 euro zijn opgelicht. De bank heeft na ontdekking direct alle rekeningen van de verdachten geblokkeerd. De FIOD heeft beslag gelegd op de bankrekeningen, evenals op telefoons en een Audi A5.

Geldezels

Het vermoeden is dat de verdachten geldezels zijn. Een geldezel stelt zijn bankpas of -rekening ter beschikking, die door oplichters en andere criminelen worden gebruikt om crimineel verkregen geld weg te sluizen. Geldezels worden met een mooi verhaal gestrikt op een schoolplein, via een kennis of via social media. Geldezel spelen lijkt makkelijk geld verdienen, maar is strafbaar.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.