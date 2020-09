Handelaar illegale diergeneesmiddelen aangehouden

De NVWA kwam de vermoedelijke illegale handel op het spoor dankzij een oplettende getuige. Bij doorzoeking van de woning en een bedrijfspand van de verdachte in Noord-Holland hebben rechercheurs en inspecteurs van de NVWA vervolgens een aanzienlijke hoeveelheid diergeneesmiddelen en 30 duizend euro aan contant geld in beslag genomen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

De zaak kwam aan het licht nadat een pakket werd bezorgd bij een bedrijf in Friesland. Het pakket was niet bedoeld voor dat bedrijf, maar zou daar volgens de bezorger door iemand worden opgehaald. Een werknemer vertrouwde dit niet en waarschuwde de politie. Die seinde vervolgens de NVWA in, omdat er diergeneesmiddelen in de doos bleken te zitten die in Nederland niet toegelaten zijn. Toen een man uit Noord-Holland het pakket kwam ophalen, heeft de NVWA hem aangehouden.