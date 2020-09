Ontslagen bij Diergaarde Blijdorp door corona

Diergaarde Blijdorp kondigt woensdag een voorgenomen reorganisatie aan. De ingreep is noodzakelijk in het belang van de toekomst van de dierentuin, die in 2019 nog bijna 1,6 miljoen bezoekers ontving. Juist die bezoekers en de daarmee gepaard gaande omzet wordt door de COVID-19 pandemie gemist. Het zijn dan ook met name de aan bezoek gerelateerde functies die het zwaarst getroffen worden door de reorganisatie, die moet zorgen dat Blijdorp het jaarverlies van vele miljoenen euro’s kan overleven.

Op 8 maart presenteerde Diergaarde Blijdorp nog met trots en vertrouwen het Masterplan Blijdorp 2030, met veel aandacht voor de rol die de dierentuin wil en kan spelen op het gebied van natuurbehoud. De klimaatcrisis, enorme natuurrampen en een mede daardoor in rap tempo oplopend aantal bedreigde dier- en plantsoorten; dat vroeg een duidelijke ambitie om de mens dichter bij de natuur te brengen. Sinds de sluiting (op 16 maart) en de beperkte en gefaseerde heropening sinds 20 mei (met 40% van de normale capaciteit) is de focus noodgedwongen op lijfsbehoud komen te liggen.

“Het is duidelijk dat een ongekende crisis op het vlak van volksgezondheid, gekoppeld aan een sterke economische teruggang, ons dwingen onze plannen te herzien.” zegt directeur Erik Zevenbergen. “We zijn een stichting zonder winstoogmerk. De bedrijfsvoering van een dierentuin is in de basis gewoon ontzettend afhankelijk van bezoekers, die vooralsnog zeer beperkt toegelaten mogen worden. Dit terwijl alle kosten, die samenhangen met de verzorging van onze unieke dieren, planten en niet te vergeten de monumenten, gewoon door blijven gaan.”

De aangekondigde steun vanuit de landelijke overheid, zo’n 39 miljoen voor ruim 50 grote en kleinere dierentuinen, is een welkome steun in de rug. Maar de Nederlandse dierentuinen schatten het verlies dat zij gezamenlijk in 2020 lijden op 150 miljoen euro. “We moeten daarom ook hopen dat de provinciale en lokale overheden ook kunnen en willen bijdragen aan een oplossing”, aldus Zevenbergen. Diergaarde Blijdorp vroeg al om steun van haar fans, de Blijdorperts, die al in grote getale geld doneerden, t-shirts kochten en abonnementen namen of verlengden. “Die betrokkenheid is echt fantastisch en een belangrijk hart onder de riem van onze medewerkers!” zegt Zevenbergen. Alle medewerkers van de Rotterdamse Diergaarde hebben de afgelopen maanden keihard doorgewerkt en op veel gebieden hun steentje bijgedragen om de kosten al waar mogelijk te verminderen en toch open te kunnen met passende Coronamaatregelen.

De pijnlijke ingreep in de organisatie is nu noodzakelijk om de continuïteit van Diergaarde Blijdorp te waarborgen. ”We mogen er ook straks niet meer zomaar van uit gaan dat we 365 dagen per jaar open zijn en 1,5 miljoen bezoekers per jaar ontvangen”, aldus de directeur. Het verminderen van de vaste kosten en flexibilisering zijn dus het doel van de reorganisatie, waarbij naar verwachting zo’n kwart van de 180 arbeidsplaatsen zal verdwijnen. “Het afscheid van dierbare, hardwerkende en betrokken collega’s zal ons heel veel pijn doen.”

Het mag duidelijk zijn dat het Masterplan 2030 ook een flinke deuk oploopt. Toch zet Diergaarde Blijdorp haar ambities niet opzij: “We zullen op de korte termijn alleen projecten realiseren die volledig extern gefinancierd zijn. Onze onvoorwaardelijke inzet voor natuurbehoud wijkt niet, maar het mag duidelijk zijn dat lijfsbehoud op de korte termijn daarvoor cruciaal is.” zegt Zevenbergen. De diergaarde gaat door met het werven van de noodzakelijke steun in haar omgeving, onder andere via haar ‘Ik ben een Blijdorpert’-campagne.