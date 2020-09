Duitse eigenaar grijze Mazda verhoord in onderzoek rond dood Tamar

Afgelopen woensdag heeft de politie Noord-Holland gesproken met de eigenaar van de grijze Mazda3 die meer dan vermoedelijk betrokken is geweest bij het dodelijk ongeval op 25 juli in Zuiderwoude waarbij de 14-jarige Tamar van Marken om het leven kwam. Dit heeft de politie vrijdag laten weten.

Duitsland

'De man, een 28-jarige inwoner van Duitsland, is door tussenkomst van een Nederlandse advocaat vrijwillig naar Noord-Holland gekomen, waar hij is verhoord', aldus de politie.

Mazda3

De politie heeft vastgesteld dat de eigenaar van de auto de bestuurder was ten tijde van het ongeval. De man wordt verdacht van het verlaten van de plaats van het ongeval. Dat is een misdrijf op basis van de Wegenverkeerswet. De bestuurder is op het politiebureau aangehouden en na verhoor heengezonden. De man blijft verdachte in deze zaak, maar mag het verdere onderzoek in vrijheid afwachten.

Geen voorlopige hechtenis

De beslissing om de man niet langer vast te houden hangt samen met de aard van de verdenking: het verlaten van een plaats ongeval is geen strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan. Verdachte kan dus niet langer worden vastgehouden.

Lopend onderzoek

De nabestaanden zijn op de hoogte gesteld van de verdenking, het verhoor en de voortgang van het onderzoek. Gedurende het lopend onderzoek, doet de politie geen nadere inhoudelijke mededelingen.