Zoektocht op 2e locatie dinsdag verder naar al 46 jaar vermiste vrienden

Zoeken duurt langer

Afgelopen dinsdag werd begonnen met de zoektocht naar het tweetal op het water van de Brink in Liessel. De werkzaamheden zouden in principe duren tot vrijdag 11 september. Dan zou duidelijk moeten zijn of op één van de twee onderzochte locaties ook daadwerkelijk de wagen van het vermiste tweetal en eventuele stoffelijke resten lagen.

Staalkabel

Afgelopen woensdag werd al duidelijk dat er op de eerste locatie niets lag. Daar werd wel een grote, opgerolde staalkabel aangetroffen onder het zand. Deze had echter niets te maken met de vermissing van het Astense tweetal.

Uitstel

Donderdag en vrijdag werd gezocht op de tweede locatie. 'Het weghalen van het zand onder water ging hier echter lastiger. In de loop van vrijdag werd duidelijk dat de gestelde eindtijd niet op een veilige manier gehaald kon worden. Daarop is besloten om volgende week dinsdag 15 september verder te gaan met zoeken', De politie verwacht dat die dag wel duidelijk wordt wat er onder het zand ligt op deze locatie.