Partij voor de Dieren wil Europees verbod op levend koken van kreeften

Het levend koken van krabben en kreeften moet verboden worden in heel Europa. De Partij voor de Dieren heeft daartoe een voorstel ingediend in het Europees Parlement. 'Ongewervelde zeedieren als kreeften en krabben zijn nu nog volledig onbeschermd. De huidige EU-dierenwelzijnsregels gelden niet voor deze dieren', zo meldt de Partij voor de Dieren vrijdag.

'Wel degelijk pijn'

Volgens Europarlementariër Anja Hazekamp is dat onterecht. 'De Europese voedselautoriteit (EFSA) concludeerde al in 2005 dat krabben en kreeften wel degelijk pijn kunnen ervaren en dus beschermd moeten worden tegen onnodig leed,' zegt Hazekamp.

Veel dierenleed

'Het huidige gebrek aan bescherming leidt tot veel dierenleed. Krabben en kreeften worden levend verpakt of vastgebonden op elkaar gestapeld in supermarkten en restaurants. Vervolgens worden ze bij volle bewustzijn in kokend water gegooid. Het duurt maar liefst drie minuten voordat de dieren daarin overlijden, terwijl ze uit alle macht proberen te vluchten. De EU heeft de mond vol van dierenwelzijn, maar staat dit soort praktijken gewoon toe.'

Dierenwelzijnsregels

Zwitserland verbood het levend koken van kreeften in 2018 en ook andere landen, waaronder Noorwegen en Nieuw Zeeland, hebben dierenwelzijnsregels die gelden voor ongewervelde zeedieren. De Partij voor de Dieren probeerde al eerder Europese voorstellen in te dienen ter bescherming van krabben en kreeften via initiatiefrapporten, maar de indiening daarvan werd telkens niet geaccepteerd. De huidige voorstellen heeft Hazekamp ingediend tijdens de behandeling van een breder initiatiefrapport over visserij en beschermde zeegebieden. Over de voorstellen wordt binnenkort gestemd in de visserijcommissie van het Europees Parlement.