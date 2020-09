Twee nieuwe besmettingen COVID-19 bij nertsenbedrijven

Bij een nertsenbedrijf in Wilbertoord (gemeente Mill en Sint Hubert) met ongeveer 1250 moederdieren is een besmetting met SARS-CoV-2 vastgesteld. De besmetting is aan het licht gekomen door melding van ziekteverschijnselen bij de nertsen en is zo spoedig mogelijk geruimd.