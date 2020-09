Constructie bovenleiding tram op Erasmusbrug losgebroken

In Rotterdam is al het verkeer over de Erasmusbrug gestremd. Maandagochtend rond 10.00 uur kwam een zware constructie van de bovenleiding voor de trams plotseling naar beneden gevallen. 'Er zijn geen gewonden gevallen', zo laat Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond maandag weten.