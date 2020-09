Verdachte van inrijden op politie langer vast

De man uit Zaanstad die afgelopen vrijdag een aantal keren met een busje op een politieauto is ingereden op het Muntplein, wordt verdacht van twee keer poging tot doodslag. De rechter-commissaris heeft zijn voorarrest met veertien dagen verlengd.

Volgens het Parool is het motief van de man nog niet duidelijk. Omdat de verdachte na het incident naar een ziekenhuis is overgebracht, heeft de politie nog geen verklaring kunnen opnemen. De aard van de verwondingen is niet bekend.

Naast de pogingen tot doodslag wordt de 30-jarige man verdacht van vernieling.

Lees ook: Bestuurder busje rijdt meerdere keren in op politieauto