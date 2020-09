Vijftigplussers zoenen minder op eerste date door coronacrisis

Vijftigplussers zijn ook tijdens de coronapandemie actief aan het daten. Dat blijkt uit onderzoek van het datingplatform 50plusmatch. Een zoen zit er tijdens de eerste date omwille van corona echter niet in, en ook de magische anderhalve meter wordt in de meeste gevallen gewaarborgd.

Ruim 60% van de 1070 respondenten geeft aan nog steeds even snel met iemand af te spreken. 36% zegt dan weer iets later af te spreken. Meer dan de helft (54%) van de ondervraagden zegt al een date gehad te hebben sinds de uitbraak van de coronapandemie in maart.

Anderhalve meter

Ruim 58% van de ondervraagden zegt zich aan de anderhalve meter afstand te houden tijdens een eerste date. Opvallend: van de 1.070 ondervraagden zeggen 453 mensen normaal gezien wel te zoenen op een eerste date, maar dat nu niet meer te doen vanwege corona. De helft van de ondervraagden zegt nooit te zoenen op een eerste date.

Intentie

De ondervraagde vijftigplussers blijken wel een serieuze intentie te hebben bij een eerste date: liefst 78% wil kijken of het klikt voor een eventuele relatie. Een horecagelegenheid is in 70% van de gevallen de locatie om af te spreken. Hobby’s (28,9%) en kinderen en familie (28,3%) zijn dan weer de populairste gespreksonderwerpen tijdens een eerste date. Ruim 67% zegt aan ondanks corona nog op dezelfde locaties af te spreken en dezelfde soort activiteiten te ondernemen.