Landelijke intocht Sinterklaas gaat door op geheime plek zonder publiek

De landelijke intocht van Sinterklaas en zijn Pieten gaat dit jaar 'met een klein voorbehoud', door. 'Als er nieuwe, strengere coronamaatregelen komen, kan het gebeuren dat een landelijke intocht echt niet mogelijk is. Maar daar gaan we niet van uit', zo laat de NTR woensdag weten.

Geheime locatie

'Wij stellen alles in het werk om Sinterklaas zoals altijd een warm welkom te geven in Nederland, maar wel op een manier die verantwoord is', aldus de NTR. Over de locatie waar de intocht dit jaar plaatsvindt meldt de NTR het volgende. 'Dat blijft geheim. De intocht is dit jaar vanwege het coronavirus niet toegankelijk voor publiek. Om te voorkomen dat de intocht tóch een grote massa belangstellenden trekt, zien we ons genoodzaakt de locatie dit jaar geheim te houden', aldus de NTR.

Datum

De landelijke intocht van Sinterklaas is op zaterdag 14 november 2020 om 12.00 uur en zal te zien zijn op NPO Zapp/NPO 3. Het Sinterklaasjournaal wordt uitgezonden van maandag 9 november t/m zaterdag 5 december 2020, dagelijks om 18.00 uur op NPO Zapp/NPO 3.