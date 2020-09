Politie legt vermeend drugsnetwerk West-Friesland bloot

Ongewenste post

Op vrijdag 6 maart ontving de politie een melding dat in Grootebroek een vrouw drie pakketjes door de brievenbus gooide waar de bewoners niet op zaten te wachten. Toen zij de dame wilden aanspreken op de ongewenste post, zagen de Grootebroekers dat de vrouw bij een man de auto instapte. De getuigen hielden de auto tegen zodat de gealarmeerde agenten het duo kon spreken. Toen de politie arriveerde, controleerde zij de auto van het tweetal. In de auto werd een schriftje met allerlei aantekeningen en telefoonnummers aangetroffen. In de tas van de 67-jarige vrouw kwamen 750 XTC pillen, 100 gram harddrugs verpakt in zogenaamde wikkels en ruim 1000 euro te voorschijn. Hierop hield de politie de vrouw en de 76-jarige man aan. De drugs en het schriftje zijn in beslag genomen. Bij een doorzoeking in de woning van de vrouw werden nog eens tientallen XTC pillen aangetroffen.

Toevallige vondst

Op woensdag 11 maart stuitte de politie tijdens haar surveillance in Wervershoof op een bestuurder van een auto die opviel vanwege zijn verkeersgedrag. Met een stopteken zetten agenten de automobilist aan de kant en zagen direct dat de man zich nerveus gedroeg. Toen de 35-jarige man zijn portemonnee pakte, viel er een wikkel op de grond. De agenten controleerden daarop de man en de auto. Hierbij troffen zij 70 wikkels met harddrugs en honderden euro’s aan contant geld aan. Ook lag in de auto een schriftje met aantekeningen en telefoonnummers. Veel van de contactgegevens kwamen overeen met de gegevens die in het schriftje van de eerder aangehouden man en vrouw stonden. De drugs, het geld, de auto en een telefoon werden in beslag genomen en de man werd aangehouden.

Rechercheonderzoek

De recherche nam het onderzoek over en uit dit onderzoek werd duidelijk dat de recherche te maken had met een criminele organisatie die werd aangestuurd door een 48-jarige vrouw. Deze organisatie bleek al jaren actief te zijn in West-Friesland en de vrouw stuurde meerdere mensen aan voor het rondbrengen van drugs in dat gebied, waaronder de drie aangehouden verdachten in maart. Het hoofd van deze organisatie werd op 16 juni aangehouden en ook haar woning is doorzocht. In de woning werden ruim 150 XTC pillen, 130 gram hennep en een telefoon aangetroffen. Ook werd in de woning een 41-jarige man aangehouden die vermoedelijk fungeerde als een van de rijders. De drugs en de telefoon werden in beslag genomen. Later bleek dat deze telefoon werd gebruikt om de rijders aan te sturen. Ook kwam uit onderzoek naar voren dat deze ‘bestellijn’ voor drugs, contact had met honderden afnemers uit de regio West-Friesland.