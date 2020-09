Straaljager F35 kan niet tegen onweer en een vogeltje

Blikseminslag

Eerder trilden bouten al los en bladderde de verf af. Vijf maanden geleden al bleken brandstofleidingen van een aantal van de Nederlandse gevechtsvliegtuigen beschadigd. Bij een blikseminslag zou dat een explosie aan boord kunnen veroorzaken.

Ontwerpfout

Om de kans op een blikseminslag 'tot een minimum te beperken' moeten piloten daarom met een grote bocht om onweersbuien heen vliegen. Dat schrijft de Leeuwarder Courant op basis van een voortgangsrapportage die het ministerie van Defensie over de F-35 heeft gepubliceerd. Het zou gaan om een ontwerpfout.

Vogel

In de Verenigde Staten heeft een F35 schade opgelopen door een vogelaanvaring. Dat gebeurde eergisteren tijdens een trainingsvlucht vanaf Luke Air Force basis in Arizona. Daar leidt de luchtmacht F-35 vliegers op. De Nederlandse vliegerinstructeur wist veilig te landen op de thuisbasis van het opleidingsdetachement.

12 Nederlandse F-35's

Nederland beschikt inmiddels over 12 F-35’s, waarvan er 4 op Vliegbasis Leeuwarden zijn gestationeerd. De andere 8 staan in de Verenigde Staten voor opleiding en training. Momenteel wordt de omvang van de schade in kaart gebracht.