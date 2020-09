Minister Grapperhaus krijgt toch coronaboete en strafblad

Het Openbaar Ministerie (OM) zal minister Grapperhaus een boete van 390 euro opleggen voor het overtreden van de coronaregels op zijn bruiloft op 22 augustus in de gemeente Bloemendaal.

Beslissing

De beslissing hierover is genomen door het College van procureurs-generaal. De minister is daarvan donderdag op de hoogte gebracht.

Geloofwaardigheid

Aanleiding voor de boete zijn de publicatie van foto’s in de media van de feestelijkheden van het huwelijk, de zichtbare overtreding van de anderhalvemeterregel en de uitleg naderhand van de minister daarover. Het OM vindt dat met het opleggen van de geldboete de geloofwaardigheid van de handhaving van de coronaregels, waarvan de minister van Justitie en Veiligheid het boegbeeld is, gediend is. De minister heeft aangegeven de boete te betalen.