Snelle aanhouding na beroving lachgaskoerier

Het 21-jarige slachtoffer uit Breda sloeg rond 03.15 uur alarm bij de politie. Hij was rond 02.50 uur op een parkeerplaats aan de Ruitersboslaan voor de aflevering van een bestelling lachgas. Daar is hij bedreigd met een wapen en beroofd. Het vijftal is er in een auto met buit vandoor gegaan.

Succesvolle zoekactie

Meerdere politie-eenheden werden na de melding richting de Ruitersboslaan gestuurd. De auto met de verdachten werd op de Boeimeersingel klem gereden. Een man werd aangehouden, de andere vier verdachten gingen er vandoor. Drie van hen werden korte tijd later in een park in de omgeving opgepakt. Na verder zoeken kwamen agenten uit bij een flat aan de Jan van Nieuwenhuizenstraat. De vijfde verdachte had zich daar op het dak verschanst. Ook hij is aangehouden. Een oplettende voorbijganger heeft in de buurt van het incident een (op een vuurwapen gelijkend) wapen gevonden. Dit wapen is beslag genomen voor nader onderzoek.

Verder onderzoek

Alle verdachten zijn ingesloten en worden later vandaag verhoord. Het gaat om een 20-jarige en 18-jarige man uit Rotterdam, een 19-jarige man uit Capelle a/d IJssel, een man van 19 jaar uit Breda en een 19-jarige zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie doet verder onderzoek.