Zorgen om toename crystal meth-laboratoria

De Nederlandse politie maakt zich zorgen over het toenemende aantal crystal meth-laboratoria. Werd er in 2016 nog maar één lab opgerold, dit daar zijn er al achttien locaties gevonden. Dit meldt het AD zaterdag.

Crystal meth is een zeer verslavende drugs, die gevaarlijker is dan xtc of cocaïne. De politie vermoedt dat er samengewerkt wordt met Mexicaanse drugskartels. De verkoop prijs van meth is een stuk hoger dan die van xtc, waardoor de winsten groter zijn.

Hoofd van de landelijke recherche Andy Kraag zegt tegenover het AD dat er in heel het land laboratoria worden gevonden en dit niet alleen een Brabants probleem is. ‘We hebben tot nu toe labs gevonden in negen provincies’, aldus Kraag.

Bij het oprollen van de labs worden met enige regelmaat Mexicanen en Colombianen gearresteerd. Die zijn hier werkzaam en delen hun expertise over de productie van de drugs. Tevens zijn vorige zomer twee kopstukken van het Sinaloa-kartel in Nederland geweest. Wat ze hier gedaan hebben wil de politie niet kwijt.