Negen aanhoudingen na schietpartij in Kiel-Windeweer

Zaterdagavond 19 september is er een geweldsincident geweest aan de Dorpsstraat in Kiel-Windeweer. Daarbij werden stenen gegooid en is meerdere keren geschoten. Er zitten momenteel negen verdachten vast, waaronder een slachtoffer dat aan zijn voet gewond is geraakt. Zij zullen worden gehoord en het onderzoek gaat verder op zondag 20 september.

Op zaterdagavond 19 september rond 20:45 kreeg de politie een melding dat er aan de Dorpsstraat in Kiel-Windeweer geschoten zou zijn. De politie is daarop direct ter plaatse gegaan en heeft zes verdachten aangehouden. Later zijn er nog meer verdachten aangehouden en op dit moment zitten 9 verdachten nog vast. Het gaat daarbij om acht mannen uit Groningen, Hoogezand en de gemeente Midden Groningen en een vrouw uit Delfzijl. De verdachten zijn tussen de 18 en de 39 jaar oud.

Aanleiding en onderzoek

Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de aanleiding voor het geweld is geweest. Het onderzoek naar het incident is nog in volle gang. Zo is er zaterdagavond al gezocht naar sporen door het team Forensisch Onderzoek. De plaats delict is gedurende de nacht bewaakt, zodat bij daglicht nader onderzoek verricht kan worden. Ook waren er signalen waaruit bleek dat het vuurwapen in het water is gegooid. Vandaag is er een wapen aangetroffen in het kanaal. Dat wapen zal worden onderzocht. Ook zullen de verdachten worden gehoord. Enkele getuigen zijn al gehoord en vandaag zal er verder buurtonderzoek gedaan worden.