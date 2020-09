Groot onderzoek naar ernstig zedenmisdrijf in het Zuiderpark

Politie is een groot onderzoek gestart nadat op maandag 7 september een 20-jarige vrouw uit Rotterdam kort voor half zes in de namiddag slachtoffer is geworden van een ernstig zedenmisdrijf in het Zuiderpark ter hoogte van de Zuiderpark Promenade West.

Het slachtoffer was aan het hardlopen toen zij door twee onbekende getinte mannen gedwongen werd om naar de bosjes te lopen. Daar werd zij vastgehouden en slachtoffer van een ernstig zedenmisdrijf. De mannen gingen er daarna vandoor en lieten het slachtoffer achter. Hevig geëmotioneerd belde zij hierna met een vriendin. Haar vriendin liet meteen de politie alarmeren. Agenten gingen direct naar haar toe en vonden haar, nabij de hoek van de Groene Kruisweg en Pendrechtseweg. Terwijl een aantal agenten zich over de vrouw ontfermde werd de omgeving uitgekamd en zijn forensische onderzoekers met een speurhond op zoek gegaan naar sporen. Ook zijn camerabeelden veilig gesteld.

Inmiddels is er een team van zo’n 20 rechercheurs op deze zaak gezet. Zij kunnen uw hulp goed gebruiken. In het Zuiderpark zijn er zeker rond dat tijdstip vaak veel mensen. Fietsers, bromfietsers, hardlopers, mensen die hun hond uit laten of onderweg zijn van werk naar huis. Graag komt het team in contact met mensen die in het Zuiderpark waren op maandag 7 september tussen 17.00 en 18.00 uur en iets hebben gezien of gehoord. Specifiek is het team op zoek naar een man die zich over het slachtoffer heeft ontfermd rond 17.30 uur op de hoek van de Groene Kruisweg en Pendrechtseweg.