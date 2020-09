Betere doorstroming en minder wachten voor het verkeerslicht door sensoren

Beter doorrijden

'Met deze innovatieve aanpak hoeft het verkeer minder lang te wachten en kan het verkeer niet alleen op het kruispunt beter doorrijden, maar in heel de regio', aldus de provincie.

Sensoren in wegdek

Op de provinciale wegen liggen bij kruispunten met verkeerslichten sensoren in het wegdek. Deze sensoren geven aan hoe druk het is voor een verkeerslicht. Die informatie wordt gecombineerd met eerdere gegevens over het verkeer op datzelfde kruispunt

Kunstmatig-intelligente-wachtrijvoorspeller

De kunstmatig-intelligente-wachtrijvoorspeller past vervolgens zelfstandig de groentijden van het verkeerslicht aan zodat het verkeer optimaal kan doorstromen. Jeroen Olthof, gedeputeerde Bereikbaarheid en Mobiliteit: 'Het voordeel van de wachtrijvoorspeller is dat de verkeerslichten al rekening houden met naderende drukte voordat er een opstopping ontstaat. Dat is prettig voor de weggebruiker en beter voor het milieu.'

Test met wachtrijvoorspeller op 8 kruispunten

Begin dit jaar is de provincie gestart met het testen van de wachtrijvoorspeller op 4 kruispunten op de N201 bij Schiphol. In september worden deze testen uitgebreid met 4 kruispunten in de regio Alkmaar en omstreken. Er wordt dan gekeken welk effect de wachtrijvoorspeller heeft op de groene golf en op het andere verkeer dat staat te wachten bij het kruispunt. Daarna wordt onderzocht of de voorspeller voor de andere 270 kruispunten in Noord-Holland ingezet kan worden. De verwachting is dat de doorstroming tussen de 4% en 10% verbetert en dat daardoor de CO2-uitstoot vermindert.

Slim, schoon en veilig reizen in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland investeert volop in Smart Mobility-maatregelen. Met de innovatieve wachtrijvoorspeller heeft het verkeer minder last van onnodige opstoppingen. Dat scheelt tijd en brandstof, wat goed is voor de bereikbaarheid en het milieu. De provincie werkt samen met databedrijf HAL24K aan de wachtrijvoorspellingen in Noord-Holland. HAL24K levert adviesdiensten en operationele en voorspellende informatie aan bedrijven, steden en landen.