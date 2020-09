Internationale operatie tegen drugsverkopers op darkweb leidt tot 179 arrestaties

Wall Street Market offline

Deze operatie volgt op het offline halen van Wall Street Market in mei 2019, destijds de op een na grootste illegale online marktplaats op het dark web. De criminelen achter deze marktplaats zijn vorig jaar geïdentificeerd en aangehouden door een internationaal opsporingsteam bestaande uit Duitse, Nederlandse en Amerikaanse rechercheurs. Deze actie leverde de opsporingsdiensten informatie op. Hiermee konden de verdachten geïdentificeerd worden die schuilgingen achter dark web-accounts die gebruikt werden voor illegale activiteiten.

Amfetamine, cannabis, heroïne, cocaïne, MDMA

Het leidde tot de arrestatie van 179 verkopers die zich bezighielden met de handel in tienduizenden illegale goederen in Europa en de Verenigde Staten. Meer dan 6,5 miljoen dollar aan contant geld en virtuele valuta zijn in beslag genomen, net als aanzienlijke hoeveelheden drugs, waaronder amfetamine, cannabis, heroïne, cocaïne, MDMA en medicijnen die verslavende stoffen bevatten.

Acht arrestaties in Nederland

De arrestaties werden verricht in de Verenigde Staten (121), Duitsland (42), Nederland (8), het Verenigd Koninkrijk (4), Oostenrijk (3), en Zweden (1). Daarnaast lopen er nog onderzoeken om de identiteit van de personen achter de dark web-accounts te achterhalen.

Een gezamenlijke aanpak gericht tegen het dark web

Operatie DisrupTor bestond uit een reeks afzonderlijke, maar elkaar aanvullende, gezamenlijke operaties, gecoördineerd door Europol en Eurojust. De acties hadden tot doel wereldwijd een vuist te maken tegen de verkoop van illegale goederen via het dark web.

Deze operatie was het resultaat van een samenwerking tussen het Oostenrijkse Bundeskriminalamt, de Cypriotische politie (Αστυνομία Κύπρου), het Duitse Bundeskriminalamt, de Portugese Polícia Judiciária, de Nederlandse politie, FIOD en Koninklijke Marechaussee, de Zweedse politie (Polisen) het Britse National Crime Agency, de Amerikaanse Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, Immigration and Customs Enforcement en Postal Inspection Service, de Australische politie (Western Australia Police Force en de Australian Criminal Intelligence Commission) en de Canadese politie (Royal Canadian Mounted Police).

Verborgen internet is niet langer verborgen

Edvardas Šileris, Hoofd van het Europese Cybercrimecentrum van Europol (EC3) reageerde op de operatie: 'Wetshandhaving is het meest effectief als er samengewerkt wordt. De bekendmaking van vandaag zendt een sterk signaal uit naar criminelen die illegale goederen kopen of verkopen via het dark web: het verborgen internet is niet langer verborgen en anonieme activiteiten blijven niet langer anoniem. Opsporingsdiensten doen er alles aan om criminelen op te sporen, ongeacht waar ze actief zijn, of dat nou op straat is of achter de computer.'

Het dark web is geen sprookje

'De gouden jaren van de marktplaatsen op het dark web zijn voorbij. Operaties zoals deze tonen wederom aan dat opsporingsdiensten het vermogen hebben om de encryptie en anonimiteit van marktplaatsen op het dark web te verbreken. De politie haalt deze illegale marktplaatsen niet alleen uit de lucht, maar spoort ook de criminelen op die illegale goederen verkopen en kopen via deze sites', aldus de politie.