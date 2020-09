Man aangehouden voor vuurwapenbezit Haarlem

De politie heeft dinsdagmiddag een 39-jarige man uit Haarlem aangehouden voor verboden wapenbezit. Er was een tip gedaan bij Meld Misdaad Anoniem (MMA) dat de man een vuurwapen in zijn auto zou hebben. Deze tip is op waarde gewogen. Dit leidde er toe dat de politie uitkeek naar de man en zijn voertuig.