Explosie in woning Amstelveen

Politie en Ambulancedienst in Amstelveen zijn ter plaatse na een explosie in een woning.

Omstreeks 20.50 uur kwam de melding van de ontploffing in de Nicolaas Beetsstraat. Volgens een woordvoerder van de politie zou de ravage groot zijn en zal het Team Explosieven Verkenning en de Forensische Opsporing onderzoek doen.

Uit voorzorg is ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld. Wat precies de oorzaak is van de explosie is niet bekend.

Een persoon wordt nagekeken door personeel van de ambulancedienst.