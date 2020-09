Politie introduceert nieuw uniform voor Forensische Opsporing

Begin volgend jaar introduceert de politie een nieuw uniform voor medewerkers met operationeel specialistische taken. 'De politie heeft dit specialistenuniform ontwikkeld om in het contact met het publiek duidelijk het verschil te laten zien tussen de specialistische en de breed opgeleide politiemedewerkers', zo meldt de politie donderdag.

Forensische Opsporing

De specialisten worden ingezet op specifieke onderdelen van het politiewerk, zoals Forensische Opsporing en zijn meestal niet bewapend. Van deze specialisten mag het publiek verwachten dat zij goed doorverwijzen of een politieagent oproepen, maar zij kunnen niet optreden zoals iemand in het blauw-gele operationeel uniform. Om dit taakverschil in politiewerk, vooral in contact met publiek, duidelijk te laten zien, heeft de politie besloten om het specialistenuniform in te voeren.

Verschillen

Het specialistenuniform is gebaseerd op het operationeel uniform, maar is op enkele punten anders. De strepen zijn donkerblauw waardoor het uniform minder opvalt. Het politielogo is zilver (retro-reflecterend) in plaats van fluorgeel. Op de voor- en achterkant van de jas zit een naamstrook met het specialisme.

Forensische Opsporing

De medewerkers van Forensische Opsporing zijn de eerste die begin 2021 het nieuwe specialistenuniform gaan dragen. 'In de loop van 2021 besluit de politie welke groepen medewerkers er nog meer voor in aanmerking komen', aldus de politie.