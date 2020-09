Man met vuurwapen in trein aangehouden

Medewerkers van de DSI (Dienst Speciale Interventies) hebben, donderdagmiddag rond kwart over twee, in een trein op het station Duivendrecht een 18-jarige man aangehouden die in het bezit was van een vuurwapen. Hij is naar een cellencomplex overgebracht. De recherche heeft de zaak in onderzoek.