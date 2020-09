Overeenkomst VNG en staatssecretaris over hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslag

De Belastingdienst/Toeslagen compenseert ouders voor wat er mis is gegaan rondom de kinderopvangtoeslag. Voor ouders die diep in de problemen zijn geraakt, is dit niet voldoende. Daarom zocht staatssecretaris Van Huffelen eerder dit jaar samenwerking met de VNG om te kijken hoe hulp over de volle breedte geboden kan worden. Gemeenten staan naast hun inwoners en kunnen ze van dichtbij hulp bieden met zaken zoals gezondheid, schulden, de zorg voor de kinderen, het vinden van een huis of een baan.

Peter Heijkoop, namens VNG, en staatssecretaris Van Huffelen zijn blij met dit principe-akkoord. “Dit is een belangrijke uitkomst voor de duizenden gedupeerde ouders in de kwestie van de kinderopvangtoeslag.”

De gemaakte afspraken worden de komende dagen verder uitgewerkt en begin volgende week bekendgemaakt.