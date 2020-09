Minister De Jonge draagt aantal taken over voor betere bestrijding coronavirus

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) draagt per 25 september een deel van zijn taken over aan minister Van Ark en staatssecretaris Blokhuis. 'Deze herschikking van de portefeuilles biedt minister De Jonge meer tijd om zich te kunnen richten op de bestrijding van het coronavirus en waarborgt tegelijkertijd de continuïteit van de verschillende beleidsonderwerpen van het ministerie van VWS', zo heeft het ministerie van VWS vrijdag bekendgemaakt.